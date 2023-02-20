Bayburt'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Okulların açılmasıyla birlikte Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürerek öğrencilerin okul yolunda sorun yaşamaması için seferber olurken, trafik akışının yoğun olduğu yerlerde ise kar temizleme araçlarıyla yollar temizleyerek, sürücülerin trafikte güvenliği gözetildi.

[Fotoğraf: İHA]

Gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde karın etkisiyle 0 derece olarak ölçüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Kentte kar kalınlığı bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar ulaştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte Bayburt Merkez ve ilçelerinde eksi 8 ila 10 derece arasında değişkenlik gösterecek, karlı hava yerini parçalı bulutlu havaya bırakacak ve kar yağışı perşembe gününden itibaren yeniden etkili olacak.

[Fotoğraf: İHA]