Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu, Adana ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülke geneliyle birlikte artmaya devam edecek.
Deprem bölgesinde sıcakların bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 3, en yüksek 12 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 16 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 1, en yüksek 14 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 8 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 3, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 11 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 12 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.
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