Kar yolları kesti, trafik aksadı, köylerle ulaşım durdu. Kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 124 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Erzurum

Erzurum'un kırsal kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 232 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan Posof ilçesinde 2, Çıldır'da ise 3 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da, kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kar ve tipi dolayısıyla merkeze bağlı 6 köy ile ilçelerden Üzümlü'de 5, Kemah'ta 5 ve Refahiye'de 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.

Van

Van'da dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde 50'si mahalle, 35'i mezra olmak üzere 85 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonucu Ardeşen'de 1, Çamlıhemşin'de 6 ve İkizdere'de 7 olmak üzere 14 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresinin 80 personeli, 51 iş makinesi yardımıyla yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yolda buzlanmaya karşı tuzlama yapıyor.

Artvin

Artvin'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Ardanuç'ta 5, Arhavi'de 1, Borçka'da 3, merkezde 2, Murgul'da 1, Şavşat'ta 65, Yusufeli'nde 13 köy olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde belediye ekiplerinin ara sokaklarda karla mücadele çalışması devam ediyor.

Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahında bulunan Sahara geçidinde kar ve buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Giresun

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle Alucra ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, yaylalar ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

Bayburt

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde kar sebebiyle 19 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yoğun kardan dolayı eğitime ara verilen ilçede, belediye ekipleri mahalle ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı köy yollarında da İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Doğanyurt ve Ağlı'da birer, Devrekani ve Azdavay'da 3'er, Bozkurt'ta 5, İnebolu'da 4, Küre'de 2 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop

Sinop'ta da ulaşıma kapanan 12 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.