Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Doğu Karadeniz'de, rüzgarın batısında öğle, genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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