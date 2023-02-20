Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bayraklı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Hafif ticari araç, Karşıyaka ile Konak ilçelerini bağlayan Altınyol'da Haşim Karakoyun yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Yaklaşık 200 metre sürüklenen motosiklet alev alırken, sürücü Karakoyun yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitiren Haşim Karakoyun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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