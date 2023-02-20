Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bazı tırlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı
[Fotograf: AA]
Ardahan'da kar yağışı ve tipinin oluşturduğu buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, bazı noktalarda tipiye dönüştü.
Kar yağışının ardından yolların genelinde buzlanma meydana gelirken, yükseklerde ise tipi görüş mesafesini düşürdü.
Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde buzlanmadan dolayı kayan tır nedeniyle yolun gidiş yönü bir süre trafiğe kapatıldı.
Aynı yolun Ardahan'a giriş bölümünde de bazı tırlar ilerlemekte güçlük çekti.
Son Haberler
- 06:44
- 06:34
- 06:29
- 06:19
- 06:13
Sıradaki Haber
BAE, depremzedelere 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz