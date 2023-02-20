Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 05:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem bölgesinden ayrılan itfaiye personeli TSK uçağıyla İstanbul’a döndü
[Fotograf: AA]
Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 32 kişilik itfaiye ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla İstanbul’a geldi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan İBB'nin 32 kişilik itfaiye ekibini taşıyan nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.
İtfaiye personeli burada hazırda bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
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