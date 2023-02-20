Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 02:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden etkilenen Malatya'nın dağlarında derin yarıklar oluştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bir dağda derin yarıklar oluştuğu görüldü.
Kahramanmaraşlı 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Akçadağ’da çok sayıda ev ile bina yıkılırken, Aktepe Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında “Geyik Kayası’ olarak bilinen dağda derin yarıklar görüldü.
"Üç kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda"
Metrelerce genişlik ve derinliğin oluştuğu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Daha önce bezer bir durumla karşılaşmadıklarını aktaran bölge sakinlerinden Zafer Cahit Leventoğlu, “Yıkılan evlerimizin arkasında bulunan çatlakları takip ederek dağlık bölgeye kadar çıktık. Yaklaşık üç kilometrelik bir alanda dağ adeta ikiye bölünmüş durumda” diye konuştu
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