Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 03:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da art arda depremler
Elazığ'ın Palu ilçesinde peş peşe 3 artçı deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor...
Palu'da 4,8 , 4,7 ve 4,6 olmak üzere arka arkaya 3 büyük artçı deprem oldu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 3.37'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Saat 3.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
Palu'da saatler 4.07'yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.
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