Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor...

Palu'da 4,8 , 4,7 ve 4,6 olmak üzere arka arkaya 3 büyük artçı deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 3.37'de Elazığ'ın Palu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Saat 3.39'da ise aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Palu'da saatler 4.07'yi gösterdiğinde de 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.



