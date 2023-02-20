Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrollü şekilde yıkılan minare evin üzerine devrildi
[Fotograf: AA]
Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördüğü için kontrollü olarak yıkılan minare bir evin üzerine devrildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki Aksa Camii minaresi, depremlerde ağır hasara uğradı.
Bunun üzerine minarenin yıkılmasına karar verildi.
Ekiplerin kontrollü gerçekleştirdikleri yıkım sırasında minare üç katlı bir evin üzerine devrildi.
[Fotoğraf: DHA]
Olayda evde kısmen hasar oluştu.
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