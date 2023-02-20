Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan'da Tercan Baraj gölü dondu
Erzincan’ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Baraj Gölü aşırı soğuklar sebebiyle dondu.
Erzincan-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bulunan 8 dönüm alan ve 156 milyon metre küp su hacmine sahip Tercan Baraj Gölü gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulan aşırı soğuk nedeni ile tamamen buz tuttu.
[Fotoğraf: İHA]
Yaklaşık 25-30 santimetreyi bulan buz kalınlığı baraj gölünde yapılmakta olan kültür alabalık kafeslerini buz altında bıraktı.
[Fotoğraf: İHA]
Baraj göllünde balık üretimi yapan balıkçılar zor günler yaşarken balıkçıların balık havuzları tekneleri ve diğer ekipmanları buz tabakasının içinde kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Erzincan
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