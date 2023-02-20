Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık değerlerinin Ankara, İstanbul ve Samsun'da 14, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 13 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.