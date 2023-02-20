Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya’nın doğu kıyıları, Van'nın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri ile zamanla Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin kuvvetli yağmur yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli kar yağışı beklenen, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.