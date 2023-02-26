Faruk Çot, Kahramanmaraş'taki ilk deprem sırasında iş yerinde gece vardiyasındaydı.

Daha önce tatbikatlarda aldığı eğitim sayesinde olabildiğince sakin kalmaya çalıştı.

yaşam üçgeni oluşturdu.

Çot, o anları, "Hemen masanın altına masanın sabit bir şekilde kafamızı gözümüze bir şey gelmemesi için o masanın altında kendimizi hayat üçgen oluşturduk. Dedik ki en azından çökerse bu masa bizi korusun, bu şekilde duralım diye. Aldığımız eğitimlerden dolayı. Orada durduk" sözleriyle anlattı.

Tehlike geçince işçilerini kontrol etti. Toplanma alanına geçip yetkilileri beklediler.

"Hep beraber aynı aynı acıyı yaşıyoruz" diyen Çot,"Yetkilikler bizleri evlerimizden iş yerlerinden tahliye ettiler. Kendi araçlarıyla götürdüler. Allah bundan geri koymasın devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Faruk Çot, şimdi ailesiyle birlikte çadırda kalıyor. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine geçmeyi bekliyor.

Haber: Hakan Özdemir

Kamera: Ali Güler