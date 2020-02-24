Van'ın Başkale ilçesini vuran depremde hayatını kaybeden 9 kişiden 4'ü Furat ailesinden. O aileden tek kurtulan ise Nebahat Furat. 4 çocuğunu ve eşini depremde kaybeden acılı annenin feryadı yürekleri dağladı.

Çamaşır asarken kurtuldu

Nebahat Fırat yıkılan evin enkazında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Anne Furat, çocuklarının yıkanmış çamaşırlarını asmak için dışarı çıkmıştı. Tam da o sırada deprem oldu, evleri yerlebir oldu. Eşi ve biri henüz 8 aylık olan 4 çocuğunun enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı.

Anne yüreği dayanmadı

Depremde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı. Reis Furat, çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret ile Ekrem, Aydın ve Hüseyin Tosun, Özpınar köyünde toprağa verildi.

Dram içinde dram çıktı

Furat ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle diğer 4 çocuğunun da İstanbul'da devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Anne Furat, cenaze törenine katılan 4 çocuğuna sarılıp gözyaşı döktü. Çocuklarından ayrılmak istemeyen anneye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, çocuklarının yeniden kendisine verilmesi yönünde söz verdiği belirtildi.