Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkale'de eğitime 15 gün ara verildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hasar gören okullardan dolayı Başkale ilçesinde eğitime 15 gün ara verildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar ve Güvendik mahallelerinde depremde hasar gören okullara ilişkin, "Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk çünkü buradan Van'a giden, Başkale'ye giden vatandaşlarımız da doğal olarak çocuklarını da götürdüler. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:13
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