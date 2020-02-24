Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen, "Yazılım İşlem İşçileri Sendikası"nın bulunduğu Yenice Mahallesi'ndeki binada "mühür fekki" (mühür bozma) yapıldığı bilgisine ulaştı.

Mührü kırmışlar

Kontrole giden jandarma ekipleri binadaki mührün bozulduğunu tespit etti.

Daha önce de 7 kez mühürlendiği öğrenilen bina, yeniden mühürlenerek yöneticiler hakkında işlem yapıldı.