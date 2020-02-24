Haber Giriş: Kaynak: AA
Kumar oynatılan sendika binası 8. kez mühürlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde kumarhaneye dönüştürülen sendika binası 8. kez mühürlendi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen, "Yazılım İşlem İşçileri Sendikası"nın bulunduğu Yenice Mahallesi'ndeki binada "mühür fekki" (mühür bozma) yapıldığı bilgisine ulaştı.
Mührü kırmışlar
Kontrole giden jandarma ekipleri binadaki mührün bozulduğunu tespit etti.
Daha önce de 7 kez mühürlendiği öğrenilen bina, yeniden mühürlenerek yöneticiler hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: sendika binası mühür mersin haberleri kumarSon Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:48
Son Haberler
- 16:27
- 16:24
- 16:23
- 16:20
- 16:19
Sıradaki Haber
Başkale'de eğitime 15 gün ara verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz