Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 23:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremden 40 saat sonra bir kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan bir binanın enkazından 40 saat sonra 28 yaşındaki kadın sağ kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Cumhuriyet Mahallesi 5. İpek Sokak'taki 3 katlı bir binada ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
AFAD koordinasyonunda Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri enkazda mahsur kalan 28 yaşındaki Ebru Çelikkol'a ulaştı.
Enkazdan çıkarılan Çelikkol tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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