Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 22:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de merkez üssü Van'ın Bahçesaray ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk belirtilmediği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Bahçesaray (Van)
Tarih:2023-02-07
Saat:22:08:24 TSİ
Enlem:38.006 N
Boylam:42.831 E
Derinlik:12 km
Detay:https://t.co/s37t2lnv0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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