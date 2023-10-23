Depremde yıkılan Galeria Sitesi'nin 3 müteahhidi ile mühendisi hakim karşısında

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katılırken, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Sedat Eser, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından alınan bilirkişi raporunu hazırlayan heyetin beton karot örneklerini usulüne uygun almadığını ileri sürerek, üzerine isnat edilen suçlamaları reddedip, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıkların isnat edilen suçtan tutukluluk halinin devamına ve firari sanıkların da yakalanmasına yönelik infazın devamı yönünde görüş bildirdi.

Avukatlar, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyelerini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 26 Şubat 2024'e erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklanan müteahhitler Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit, inşaat mühendisi fenni mesul Tevfik Demir ile haklarında yakalama kararı bulunan M.E, H.M.Y. ve İ.H.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.