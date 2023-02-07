Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde yaralanan 51 kişi İstanbul'a getirildi
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 51 kişiyi taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçakla Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.
Yaralıların başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentteki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul'a getirilen 51 kişi ile kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralı sayısı 114 oldu.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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