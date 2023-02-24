Asrın felaketi, Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Art arda gelen depremler nedeniyle Amanos Dağları'ndan kopan kaya parçaları, köyleri yıktı.

O köylerden biri olan Bektaşlı köyü, deprem gecesi iki felaket birden yaşadı. Önce depremle birlikte pek çok evin yıkıldığı köyü, ardından Amanos'tan gelen kaya parçaladı vurdu.

250 haneli Bektaşlı köyünde 200 ev yerle bir oldu. Köy sakinleri deprem başladığı anda Amanos Dağı'ndan kopan kaya parçalarından da kaçtı.

Köyün camisi de kaya parçalarının düşmesiyle yıkıldı. Bektaşlı köyünde hem hasar tespit hem de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kamera: Mustafa Tunç