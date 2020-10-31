Ege Denizi'nde İzmir’in Seferihisar açıklarında dün saat 14.51'de meydana gelen depremde yaşamını yitiren 56 yaşındaki Fatma Öztemel Öztürk ve 64 yaşındaki Nazmiye Doğrayan için Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

[Fotoğraf: AA]

Namaza, Öztürk ve Doğrayan'ın yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Öztürk ve Doğrayan'ın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Bakanlar Kurum ve Gül, daha sonra helikopterle Seferihisar ilçesine geçti.

Anne ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Depremde yaşamını yitiren diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila Yüksel'in Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze törenine, Burcu Yüksel'in eşi İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile Yüksel ailesinin yakınları katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yüksel ailesinin 3 ferdinin cenazeleri, namazın ardından defnedildi.