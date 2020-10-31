Günyüzü ilçesinin Kayakent Mahallesi ile merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Muttalip Mahallesi'nde, COVID-19 tedbirleri kapsamında, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bazı önlemler alındı.

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav ve fırın gibi işletmelerin dışında umuma açık olan her türlü kahvehane, kafe, internet kafe gibi işletmelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verildi.

Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktaları oluşturarak mahallelere giriş ve çıkışları sınırlandırdı.