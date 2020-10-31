Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta bir ev alevler içinde kaldı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralı kurtarıldı.
Büyükakören köyünde Hasan Kavağaçıkan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine köye giden Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hasan Kavağaçıkan'ın yaralı kurtarıldığı yangında evde bulunan kız kardeşi Peruze Kavağaçıkan hayatını kaybetti.
Yaralı Kavağaçıkan, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
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