Türkiye
Depremde hasar gören İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi yıkılacak02 Ekim 2019 Çarşamba 15:57 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:10
İstanbul'daki deprem sonrası Arnavutköy'de bir caminin minaresinde ağır hasar tespit edildi. İbadete kapatılan caminin minaresi yarın yıkılacak.
İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depremin ardından 2 binin üzerinde hasar ihbarı yapıldı. Bazı yapıların ağır hasarlı olduğu belirlendi.
Zarar gören yapılardan biri de İsmail Kocatürk Camii. Caminin minaresinde depremden sonra çatlaklar oluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği karara göre de minarenin yıkımı gerçekleştirilecek.
İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi, Arnavutköy Belediyesi ekiplerince yıkılarak yerine yenisi yapılacak.
Depremde Avcılar'daki Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin de minaresi yıkılmıştı.
Haber: Dilruba Amil
Kamera: Necmi Hastürk
Etiketler: İstanbul İsmail Kocatürk Camii' deprem