Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı.

[Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı. (DHA)]

Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullanılıyordu.

Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA