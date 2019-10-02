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Beyoğlu'nda bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı02 Ekim 2019 Çarşamba 15:38 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 15:45
Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı.
[Beyoğlu'nda bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Fotoğraf: DHA]
Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 1. katındaki sıvalar döküldü. O sırada şans eseri sokakta kimsenin bulunmaması nedeniyle olası bir facia yaşanmadı.
[Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı. (DHA)]
Üst katlarda kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, binanın zemin katı kafe olarak kullanılıyordu.
Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Bina çökme ihtimaline karşı boşaltılarak, mühürlendi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Beyoğlu İstanbul bina çökme tehlikesi