Depremde hasar gören Abdülhamit Han Camii onarılıyor

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit'e ithafen yapımına Kahramanmaraşlı hayırseverler tarafından 1993'te başlanan Abdülhamit Han Camii, 2010'da ibadete açıldı.

Şehre hakim bir tepe üzerine yapılan ve kent merkezinin dört bir yanından görülebilen, açık ve kapalı alanlarıyla 20 bin kişinin aynı anda ibadet edebilmesiyle dikkati çeken cami, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gördü.

25 Eylül'de yeniden ibadete açılacak

Alınan kararın ardından ibadete kapatılan ve çalışmalara başlanan camideki onarım yüzde 80 oranında tamamlandı.

Caminin, ince işçilik gerektiren çalışmaların bitirilmesiyle 25 Eylül Pazartesi günü yeniden ibadete açılması planlanıyor.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadıklarını, büyük bir imtihandan geçtiklerini söyledi.

Felaket karşısında devletin ve milletin seferber olduğunu belirten Tekin, deprem nedeniyle oluşan yaraları tamir etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kentteki 1300 camiden 100'nün deprem nedeniyle yıkıldığını ifade eden Tekin, 300 caminin de ağır ve orta hasar gördüğünü anlattı.

Masrafı hayırsever üstlendi

Abdülhamit Han Camisi'nin kentin simgeleri arasında olduğunu ifade eden Tekin, caminin depremlerden etkilendiğini ve hasar aldığını ancak hemen harekete geçerek bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını aktardı. Tekin, şunları kaydetti:

"Camimizin travertenleri hemen hemen yüzde 70-80 civarında onarıldı. Motifli cam ve pencerelerimiz tamamen patlamıştı, onları tamamen onardık. Mihrap ve minberde birtakım deformasyonlar oldu, onları onardık. Çinilerimiz eksik, çinilerimizin de hasar gören yerlerini onardık. Camimiz epey tadilat ve tamirattan geçti. Caminin ince işçilikleri var, 1 ayda Allah nasip ederse camimizi milletimizin hizmetine açacağız. Rabb'im hayırlara vesile kılsın. Hemen hemen az hasar gören bütün camilerimizi onardık. Vatandaşlarımız duyarlı. Buranın da bütün bakım ve tadilatının masraflarını bir hayırsever kardeşimiz üstlendi. Allah ondan razı olsun."

Caminin ışıkları deprem döneminde moral kaynağı oldu

Caminin imamı Ali Sarıkaya da mart ayında başlayan bakım ve onarım çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını belirtti.

Abdülhamit Han Camisi'nin 6 Şubat depremlerinde bazı vatandaşlara motivasyon sağladığını ifade eden Sarıkaya, "Burası 6 Şubat depremlerinde hasar alan yerlerden bir tanesiydi ama ilk günden itibaren buranın ışıklarını gören Kahramanmaraş halkına bir motivasyon oldu. Beni arayanlar çok oldu. 'Hocam camimiz ayakta' diyerek moral bulanlar oldu." diye konuştu.

Çalışmaların bitmesiyle sevinç ve heyecanla camiye gireceklerini ve buruk günleri arkada bırakacaklarını aktaran Sarıkaya, Kahramanmaraş halkını camiye beklediklerini söyledi.

Sarıkaya, bakım ve onarım masraflarını üstelenen hayırsevere de teşekkür etti.