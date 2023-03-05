Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde, Zeliha Demir ile kızları Hülya ve Medine Demir'in oturduğu 4 katlı binanın ilk katı yıkıldı; merdivenler de yerle bir oldu.

Binadan çıkmak için çözüm arayan Demir ile 2 kızı, balkon demirine internet kablosu bağladı. Demir ile kızları, kabloyu ip gibi kullanarak binadan çıkmayı başardı.

[Fotoğraf: DHA]

"Ev sallanmaya devam ettiği sırada, çocuklarımı aşağıya sarkıttım"

4 katlı binanın 3'üncü katında oturduğunu belirten Zeliha Demir yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O anlar, anlatılmıyor; çok kötüydü. 2 kızım ile balkona çıktık. İnternet kablosu ile kızlarımı aşağıya sallandırdım, sonra kendim indim. Ev sallanmaya devam ettiği sırada, çocuklarımı aşağıya sarkıttım. Binamız büyük hasar gördü, 2 komşumuz vefat etti. Sözün bittiği dedikleri yerdeyiz. Şu anda bulduğum yer nereyse, orada yatıp kalkıyorum. Başımı sokacak bir yer arıyorum. Başımı sokacak bir yer bulursam; işime devam edip, çocuklarımı yanıma alacağım. Başka da bir amacım yok" dedi.