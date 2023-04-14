Deprem olmadan kolonları çatladı

İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki 46 yıllık apartmanda akşam saatlerinde bir gürültü koptu. İlk başta ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri daha sonra baktıklarında binanın kolonlarının patladığını gördüler.

Binada yaşayanlar tahliye edildi, ekipler sokakları ve caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

Önemli eşyaları almak için 10 dakika süre verildi

Apartman sakinlerine yalnızca önemli eşyaları için kısa bir süreliğine giriş izni verildi. Kendilerine tanınan 10 dakikalık süre zarfında evlerindeki bazı eşyaları çuvala koyan apartman sakinleri, tekrar mobil vinç yardımıyla binadan ayrıldı.

3 milimetre yerinden oynadı

12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın kolonlarının çatladığı ve 3 milimetre yerinden oynadığı tespit edildi.

Apartmanın zemin katında bulunan terzi, market ve nalbur da yapılan uyarılar gereği iş yerlerini boşalttı. Terzinin dikiş makinesini, market gıda malzemelerini, nalburun da hırdavat ürünlerini iş yerlerinden çıkardığı görüldü.

Bitişiğindeki iki bina tahliye edildi

Tahliye edilen binanın yanındaki 2 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı; karot örnekleri alındı.

Binalardan birinde, Hatay'daki depremde enkazdan kurtulup torununun yanında kalan yaşlı bir kadın da vardı.

Binada kentsel dönüşüm tartışması

İddiaya göre hasarlı binada kentsel dönüşüm tartışması yaşanıyordu. Yıkım kararı veriken hasarlı binanın sakinleri, şimdi nerede kalacaklarını düşünüyor.

Bitişiğindeki iki apartman içinse karar bekleniyor.

Çalışmalar başladı

Binanın yıkımı için olay yerine getirilen hidrolik iş makası çalışmalarına başladı.

Makasla en üst kattan yıkıma başlanırken su tankından da toza karşı yıkım alanına su sıkıldı.

Öte yandan çok sayıda polis ve zabıta ekibi yıkım alanında güvenlik önlemi alırken, çevrede toplanan çok sayıda vatandaş da yıkım çalışmalarını izledi.