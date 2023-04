Dünyanın en beğenilen 3'üncü çorbası 'Mercimek'

Dünya'nın en iyi çorbaları listesini yayımlandı.

Mercimek çorbası, dünyanın en çok beğenilen ve puan alan 3'üncü çorbası oldu.

TasteAtlas'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda mercimek çorbası hakkında bilgi verildi.

"Sevilen bir Türk çorbası olan mercimek çorbası, TasteAtlas izleyicilerine göre dünyanın en çok puan alan 3. çorbasıdır. Yıldız malzeme kırmızı mercimek! Çorba, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde, özellikle yerel lokantalarda kahvaltı, öğle veya akşam yemeklerinde tüketilir."

Mercimek çorbası

???? Turkiye ????????

⭐️ 4.7

???? #3 best-rated soup in the world



Mercimek çorbası, a beloved Turkish soup, is the #3 best-rated soup in the world, according to TasteAtlas audience. The star ingredient is a red…