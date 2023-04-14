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Dünya
TasteAtlas 14.04.2023 21:35

Dünyanın en beğenilen 3'üncü çorbası 'Mercimek'

Yemek ve restoran rehberi olan TasteAtlas adlı internet sitesi "Dünya'nın en iyi çorbaları" listesini yayımladı. Listede Mercimek çorbası en beğenilen 3'üncü çorba oldu.

Dünyanın en beğenilen 3'üncü çorbası 'Mercimek'
[Fotoğraf: Getty]

Dünya'nın en iyi çorbaları listesini yayımlandı.

Mercimek çorbası, dünyanın en çok beğenilen ve puan alan 3'üncü çorbası oldu.

TasteAtlas'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda mercimek çorbası hakkında bilgi verildi.

"Sevilen bir Türk çorbası olan mercimek çorbası, TasteAtlas izleyicilerine göre dünyanın en çok puan alan 3. çorbasıdır. Yıldız malzeme kırmızı mercimek! Çorba, Türkiye'nin kırsal kesimlerinde, özellikle yerel lokantalarda kahvaltı, öğle veya akşam yemeklerinde tüketilir."

 


 

Listenin biinci sırasında Japonya'ya ait tonkotsu ramen isimli çorba yer aldı.

İkinci sırada ise Polonya'nın Zurek çorbası yer aldı.

Dünyanın en beğenilen 3'üncü çorbası 'Mercimek'

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