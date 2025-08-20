Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 500 insani yardım çalışanı yaşamını yitirdi

Dışişleri Bakanlığı, Dünya İnsani Yardım Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bu günde dünyanın her yerinde özellikle de işgal altındaki Filistin topraklarında ve Gazze Şeridi'nde devam eden imha ve açlık savaşı sırasında sivillerin hayatlarını kurtarmak için insani ve ahlaki görevlerini yerine getirirken hayatını kaybedenlerin anıldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 500'den fazla insani yardım çalışanının yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bu kayıpların İsrail'in işlediği savaş suçlarına ve uluslararası hukukun ağır ihlallerine eklenen bir suç daha olduğu ifade edildi.

Uluslararası toplumun yaptığı açıklama ve çağrılar ne kadar güçlü olursa olsun onları Filistin halkını hedef alan kıtlık ve soykırımı durdurma konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluğundan kurtarmayacağı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun, İsrail'i saldırılarını derhal durdurması, uluslararası hukuka uyması ve işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlaması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in cezasız kalmaya devam etmesinin bu tekrarlanan suçları beslediği belirtildi.

Bakanlık, "sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak ve aleyhlerinde işlenen suçları durdurmak için acilen uluslararası eylemde bulunulması" çağrısı yaptı.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesindeki ihmalkar tavrının, uluslararası hukuk sistemini tehdit ettiği; uluslararası meşruiyeti orman kanunlarıyla değiştirdiğini, insani yardım çalışanlarının korunmasını sloganik ifadelere indirgediği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki insani yardım çalışanlarına uluslararası koruma sağlanmasının ülkelerin ve uluslararası toplumun sivilleri koruma ve açlık politikasına karşı koyma konusundaki ciddiyeti için gerçek bir sınav mesabesinde olduğu kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında insani yardım çalışanlarının hedef olmaması; hayat kurtarmanın can kaybına mal olmaması gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 518 kişi yaşamını yitirdi, 44 bin 532 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1996'ya çıktı, yaralıların sayısı da 14 bin 898 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.