Dünya
AA 20.08.2025 14:38

Katil İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail ordusu, sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır ve evlerin yanı sıra insani yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında zorla yerinden edilenlerin bulunduğu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda karı-koca ve üç çocukları olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki İslam Üniversitesi yakınlarında yer alan bir çadırın vurulduğu hava saldırısında ise aralarında çocukların da olduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in kuzeydeki Cibaliya Nezler beldesinde bir evi hedef alan hava saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Zeytun ve Sabra mahallelerine saldırılar sürüyor

İsrail ordusu, Zeytun ve Sabra mahallelerinde sivillere ait evleri bombalamaya ve yıkmaya devam ediyor.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir ev bombalandı, 2 çocuk hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Zeytun Mahallesi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı vakıf binasını hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava ve topçu bombardımanı sonrasında yüksek patlama sesleri işitildi; yükselen yoğun duman bulutları görüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni kademeli olarak yeniden işgal etme planı kapsamında, 11 Ağustos'tan bu yana Zeytun Mahallesi'nde katliam, zorla yerinden etme ve ev yıkımlarını sürdürüyor.

Nusayrat Mülteci Kampına saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde insani yardım bekleyenlerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun helikopterle mülteci kampındaki bir dairenin bombaladığı saldırıda 1 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

Nusayrat Kampının batısında ise Filistinlilere ait bir ev bombalandı, biri çocuk 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kamptaki fırın yakınlarında yer alan evin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney bölgelerine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli aileye ait bir evin havadan vurulması sonucu 1 kadın ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Çocuklardan birinin bebek olduğu kaydedildi.

İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde bulunanHilal Sahra Hastanesi yakınlarında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadır insansız hava aracıyla hedef alındı; 12 Filistinli yaralandı.

