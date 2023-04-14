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Dünya
AA 14.04.2023 21:08

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Filistinli grupların bayraklarını açmaları sebebiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te 17 Filistinliyi gözaltına aldığı duyuruldu.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 17 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Polis, geçtiğimiz saatlerde Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde düşman Filistinli örgütleri destekleyen, onların bayraklarını açan ve kışkırtıcı sloganlar atan 17 Filistinliyi gözaltına aldı." ifadesi kullanıldı.

Gözaltına alınanlar hakkında yasal başlatıldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, 5 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyip ibadet edenlere ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle saldırması nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail güçleriyle Filistinliler arasında gerginlik yaşanıyor.

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