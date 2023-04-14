ABD'li yargıcın, lüks tatil yaptığı iş adamına sattığı mülkü beyan etmediği iddiası

Kar amacı gütmeyen internet haber portalı ProPublica, Yüksek Mahkeme Yargıcı Thomas ile iş adamı Crow arasında para alışverişiyle ilgili yeni bir konuyu gündeme getirdi.

Eyalet vergi belgeleri ve emlak tapularını inceleyen ProPublica, Crow'un şirketlerinden birinin Thomas'ın annesinin yaşadığı Georgia'nın Savannah şehrindeki ev ve aile üyelerine ait iki arsayı 2014'te 133 bin 363 dolara satın aldığını tespit etti.

Söz konusu satışın, Thomas ve Crow arasında doğrudan bir finansal işlemin ilk kamuya açık kanıtı olduğuna dikkati çekilirken ayrıca Thomas'ın bu işlemi de beyan etmediğine vurgu yapıldı.

ProPublica'ya açıklama yapan hukuk uzmanları, Thomas'ın mülklerin satışını asla bildirmemesinin "yasa ihlali gibi göründüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki yasalara göre, Yüksek Mahkeme yargıçları dahil, federal yetkililer, genellikle 1000 doların üstündeki emlak para transferi işlemlerini beyan etmeleri gerekiyor. Ancak bazı durumlarda mülk kişinin veya eşinin ana ikametgahıysa bu beyandan muaf tutulabileceği belirtiliyor.

Yüksek Mahkeme yargıcı Thomas'la ilgili iddialar

Online haber sitesi ProPublica, 6 Nisan'da, Thomas ve eşinin, Cumhuriyetçi Partinin ileri gelen milyarder bağışçısı Dallaslı iş adamı Harlan Crow'un imkanlarını kullanarak bedava lüks tatil ve seyahatlere çıktığını yazmıştı.

Haberde, Thomas'ın 20 yıldır Crow'a ait özel uçakla yurt içi ve dışında defalarca seyahat ettiği, lüks yatını kullandığı ve bunların hiçbirini kayıtlara geçirmediği ortaya çıkarılmıştı.

İş adamı Crow yaptığı yazılı açıklamada, yargıç ile birlikteliklerinin sadece "arkadaşça" olduğu öne sürmüş, hiçbir zaman yargıcı herhangi bir yasal veya siyasi konuda etkilemeye çalışmadığını savunmuştu.

Kongredeki Senato Yargı Komitesi Başkanı Demokrat Dick Durbin ve 10 Demokrat senatör, Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts'a dilekçe göndererek, Yargıç Thomas hakkındaki iddiaların soruşturulması çağrısında bulunmuştu.