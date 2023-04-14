ABD, Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yazılı açıklamasında, takasın, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundber'in aylardır süren çabaları sonucu Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) işbirliğiyle gerçekleştiğini aktardı.

Sullivan, ABD'nin BM öncülüğündeki bu girişimi desteklemekten memnuniyet duyduğunu, kalıcı barış için çalışmaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Son bir yılın savaşın başlangıcından bu yana "en sakin" sene olduğunu ve böylelikle binlerce Yemenlinin hayatının kurtarıldığını vurgulayan Sullivan, "Bugün gerçekleşen esir takasından yola çıkarak tüm taraflara, bu olumlu ivmeyi yakalama ve diplomatik çözüm için çabaları artırma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.