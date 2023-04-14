Yemen hükümeti: Esir takasının ilk aşaması tamamlandı

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esirleri taşıyan Uluslararası Kızılhaç'a (ICRC) bağlı iki uçağın Sana'dan Aden'e, iki uçağın da aynı zamanda Aden'den Sana'ya ulaştığını belirtti.

Takasın ilk aşaması kapsamında bugün Husilerden 250, Yemen hükümetinden 70 kişinin serbest bırakıldığını ifade eden Fedail, takas sürecinin ikinci aşamasının yarın devam edeceğini aktardı.

Toplam 887 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.