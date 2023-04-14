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Dünya
AA 14.04.2023 20:05

ABD'de 5 kişinin öldüğü banka saldırısının zanlısına beyin testi yaptırılıyor

ABD’nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde 10 Nisan'da 5 kişinin hayatını kaybettiği bankadaki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Connor Sturgeon'un beyin testine tabi tutulduğu bildirildi.

ABD'de 5 kişinin öldüğü banka saldırısının zanlısına beyin testi yaptırılıyor

ABD'de 5 kişinin öldüğü banka saldırısının zanlısı Sturgeon'a beyin testi yaptırılıyor.

Zanlının babası Todd Sturgeon, satın aldığı yarı otomatik silahla bankaya saldırdıktan sonra polis tarafından öldürülen oğlu için beyin testi yaptırmaya karar verdiklerini belirtti.

Saldırganın yakınları, Adli Tıp Kurumunun testlerinin çoğunu tamamladığını, lise yıllarında futbol ve basketbol oynadığı için beynine darbe almış olabileceğini düşündükleri Sturgeon'un, Kronik Travmatik Ensefalopati (CTE) için test sürecinin yeni başlayacağı bilgisini paylaştı.

CTE bir beyin hastalığı

Kentucky Eyaleti Tıp Müfettişliği, bir beyin hastalığı olan CTE'nin tekrarlayan kafa travmasına maruz kalan kişilerde bulunabileceği, yapılan araştırmaların, insan kafasının aldığı sürekli darbelerin CTE ile sonuçlanabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Sadece otopsi ve nöropatolojik inceleme ile teşhis konulabilen hastalığın, patolojik olarak beyinde nöropatik yolları devre dışı bırakabilen ve hafıza kaybı, konfüzyon, muhakeme bozukluğu, saldırganlık ve depresyon gibi çeşitli semptomlara yol açabildiği ve bazen intihar davranışını da tetiklediği kaydedildi.

Olay

Kentucky'nin Louisville kentinde 10 Nisan sabahı Old National Bank isimli finans kuruluşunda yaşanan silahlı saldırıda 5 kişi ölmüş, ikisi polis 8 kişi yaralanmıştı.

23 yaşındaki salgırgan Connor Sturgeon, polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Saldırganın, bir süre önce bankadan çıkışı verilen bir çalışan olduğu belirtilmişti.

Polis, Sturgeon'un, saldırıda kullandığı AR-15 tarzı yarı otomatik tüfeği bir süre önce yasal yollardan satın aldığını bildirmişti.

Saldırı sırasında zanlının Instagram üzerinden canlı yayın yaptığı da belirtilmiş, ancak bu görüntülerin ivedilikle internetten kaldırıldığı kaydedilmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenler için eyalette bayrakların cumaya kadar yarıya indirileceği duyurulmuştu.

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