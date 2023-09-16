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Türkiye
DHA 16.09.2023 14:54

Deprem hasarlı araçla dolandırıcılığı polis önledi

Depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak hurdaya çıkan otomobili satın alıp, İzmir'de gasbedilen aynı renk ve modeldeki başka otomobille plakalarını değiştirdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Deprem hasarlı araçla dolandırıcılığı polis önledi
[Fotograf: DHA]

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Bayraklı ilçesinde 4 Eylül'de bıçak zoruyla gasbedilen bir otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, yaklaşık 7 aydır trafikte gözükmeyen, çalıntı araç ile aynı marka, model ve renkteki bir otomobilin önce İzmir'de görüldüğünü ardından Yozgat'a götürüldüğünü belirledi.

Yozgat'ta otomobili durduran polis ekipleri, aracın İzmir'de gasbedilen otomobil olduğunu belirleyerek sürücü A.A'yı gözaltına aldı.

Deprem hasarlı araçla dolandırıcılığı polis önledi

Sürücünün ifadesinde aracın kuzeni A.İ.Ş'den ödünç aldığını söylemesi üzerine A.İ.Ş. de yakalandı.

Şüpheli A.İ.Ş'nin ifadesinde, arkadaşı K.D. ile Hatay'ın Belen ilçesinde enkaz altında kalan ve hurdaya çıkan otomobili 465 bin lira vererek satın aldıklarını, O.A. ve H.Y. ile anlaşarak İzmir'de 1,5 milyon liraya satışa sunulan aynı renk ve modeldeki başka bir otomobili çaldırdıklarını, plakanın ardından şase numarasını değiştirmeye hazırlandıklarını söylediği belirtildi.

Deprem hasarlı araçla dolandırıcılığı polis önledi

Bu ifadenin ardından diğer şüpheliler K.D, O.A. ve H.Y de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan O.A. ve H.Y'nin de satışa konulan otomobili denemek için sahibinden aldıkları ve bıçak zoruyla gasbettikleri tespit edildi. 

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İzmir Hatay Dolandırıcılık
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