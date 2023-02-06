Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bugün saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

Depremin meydana geldiği Kahramanmaraş ve çevre illerde hava sıcaklığı 7 derecenin altında seyrediyor.

Kahramanmaraş'ın yanısıra başta, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere depremin şiddetli hissedildiği illerde beklenen hava durumu şöyle;

Kahramanmaraş: Çok bulutlu ve kuvvetli sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 1, en yüksek 4 derece.

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 7, en yüksek 11 derece.

Hatay: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Sıcaklık değerleri en düşük 4, en yüksek 9 derece.

Kilis: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Sıcaklık değerleri en düşük 2, en yüksek 7derece.

Gaziantep: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Sıcaklık değerleri en düşük 0, en yüksek 6 derece.

Şanlıurfa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 2, en yüksek 7derece.

Malatya: Çok bulutlu ve kuvvetli kar yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük -3, en yüksek 1 derece.

Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 0, en yüksek 9 derece.

Adıyaman: Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 1, en yüksek 4 derece.

Osmaniye: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sıcaklık değerleri en düşük 7, en yüksek 12 derece.