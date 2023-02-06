Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 13 hesap tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 7,4'lük depremin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi. Gerekli işlemlerin başlandığı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.
Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek koordinasyon kurulduğu ifade edildi.
Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşların üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildi.
Etiketler: Deprem Emniyet Genel Müdürlüğü
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