Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek koordinasyon kurulduğu ifade edildi.

Ayrıca depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşların üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildi.