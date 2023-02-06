Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi 08:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 07.24'de 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
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