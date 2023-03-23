Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 17 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 21 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 9, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 11, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 10, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 10, en yüksek 23 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 7, en yüksek 17 derece olması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.