Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 13:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Deprem anında araçlar beşik gibi sallandı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremde park halinde bulunan araçların beşik gibi sallanması dikkat çekti.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik ilk depremle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.
Yolu, bir evi ve park halindeki iki aracı gören güvenlik kamerası, deprem anını saniye saniye kaydetti.
Depremde yolla birlikte araçların beşik gibi sallanması görüntülere yansıdı. O anları gören kamera bile bir süre sonra depreme dayanamayarak arıza verdi.
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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