Haber Giriş: Kaynak: AA
Depoda yangın çıktı, otomobil ile motosiklet küle döndü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde iki katlı bir evin deposunda çıkan yangında bir otomobil ve motosiklet yandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde Kumkuyu Mahallesi'nde yaşayan İlyas Günay'a ait evin deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Yangında depoda bulunan otomobil, motosiklet ile tahta sandıklar kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü. Ev sahibi Günay, bir yakınına sarılarak gözyaşı döktü.
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