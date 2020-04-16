İçişleri Bakanlığı, 81 ilde toplam 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile mahalle ve semt pazarlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

772 pazar denetlendi

Ülke genelinde 772 semt ve mahalle pazarı kontrol edildi.

Denetimlerde maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 342 pazar esnafı ve müşteriye adli ve idari işlem uygulandı.

Bakanlığın genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 81 ile 27 Mart tarihinde ek genelge göndermişti.

Genelge ile semt ve mahalle pazarlarında, tezgahlar arası mesafe ve pazar yerlerindeki müşteri sayısı ve pazarlarda sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları yeniden düzenlenmişti.