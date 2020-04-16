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BOREL nedir? Yerli ve milli el dezenfektanı… BOREL piyasaya çıkıyor…
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli dezenfektan BOREL'in tanıtım toplantısına katıldı. Dönmez, "BOREL'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza armağan ediyoruz" dedi. BOREL nedir? Yerli el dezenfektanı BOREL ...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen ay yaptığı açıklamada el dezenfektanları üretiminde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü'nün (BOREN) Ar-Ge sürecini tamamladığını duyurmuştu.
Çalışmaların olumlu sonuç vermesiyle Eti Maden'in borlu dezenfektanın seri üretimine başlayacağını ifade eden Dönmez, BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımını içerdiğini belirtmişti.
BOREL nedir?
BOREL yerli üretim bir dezenfektan. BOREN'in Ar-Ge laboratuvarında geliştirilen el dezenfektanının etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı yağı ve su karışımı içeriyor.
Etiketler: Borel borel el dezenfektanı boren Eti MadenSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 10:27
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