İstanbul Ataşehir’de yaklaşık iki hafta önce ateşi yükselen 99 yaşındaki Halide Debreli hastaneye götürüldü. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri yapılan yaşlı kadının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanede izole edilen serviste tedavisine başlanan Debreli'nin iki haftanın sonunda yapılan testlerde koronavirüsü yendiği anlaşıldı.

Yaşlı kadın, hastaneden taburcu edilerek ambulansla gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak evine getirdi.

Yaşlı kadına hastalığı süresi boyunca refakat eden kızı Halime Debreli, “Hastanede çok güzel ilgilendiler, personel, doktor her şey çok güzeldi." dedi.