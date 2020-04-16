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Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 06:02
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