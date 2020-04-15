Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tedavi sırasında virüs pek çok organına tutundu. Kalbi 20 dakika durdu.

Operatör Doktor Selçuk Köse, yaşam savaşından zaferle çıktı. Umut aşılayan ilk mesajını da TRT Haber aracılığıyla verdi. "İyiyim, herkesin de iyi olmasını isterim. Dolayısıyla Türk halkına buradan vereceğim bir mesaj var. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin." dedi.

Doktor Köse, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Cerrahisi Uzmanı. Koronavirüs vakaları görüldüğü ilk andan itibaren, ön saflarda yer aldı. 25 gün önce ise, kendisine de hastalık tanısı konuldu.

Kalp durmasının yol açabileceği hasarı engellemek için kök hücre uygulandı

53 yaşındaki doktorun durumu ağırdı. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Kalbi durduktan sonra yeniden hayata döndürüldü. Bu durumun beyin hasarına yol açma ihtimali yüksekti. Bunun önüne geçmek için sağlık bakanlığından alınan izinle mezenkimal kök hücre nakli uygulandı.

Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Selçuk hocada çoklu organ tutumu vardı, yani akciğer, karaciğer ve kalp. Biz dört tür kök hücre nakli yaptık. Kalbin çalışma hızı, kabaca anlaşılır şekilde söylüyorum yüzde 25'ten kök hücre naklinden sonra bunu yüzde 60'a çıktığını gördük." dedi.

Virüse karşı Çin'den getirilen antiviral ilaçlar da kullanılıyor. Köse, ilacın ilk verildiği hastalardan biriydi. Tam umutlar tükendi derken,, sevindirici haberler peş peşe geldi. Yapılan son testte sonuç, negatifti.

"Umudunuzu, enerjinizi, kararlılığınızı kaybetmeyin"

Zorlu süreci geride bırakan Doktor Köse'nin tedavisi, normal serviste devam ediyor. Hasta ve hasta yakınlarına ise bir mesajı var;

"Bugün 65 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında insanlar bu hastalıktan kurtulabiliyorlar. En önemli şans umuttur arkadaşlar. Mutlaka umudunuzu, enerjinizi, bu konudaki kararlılığınızı kaybetmeyin"

Doktor Selçuk Köse'nin kısa süre içinde taburcu olması bekleniyor.

Haber: Fatma Demir Turgut